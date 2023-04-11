Ruslar kriptoya, altın ve yatırım fonlarından daha fazla güveniyor

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yürütülen "Ülke Geneli Tüketici Finansmanı Hane Halkı Araştırması"nın sonuçlarına göre, Rusya'da aileler ellerinde altın ve yatırım fonlarından daha çok kripto varlık bulunduruyor.

Yapılan araştırma, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi sebebiyle Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasının, Rus hanehalkının tasarruf yönelimi üzerinde etkisini gösteriyor. Yaptırımlar sebebiyle küresel finans piyasalarında kendilerine daha dar bir alan bulmaya başlayan Rus vatandaşları, döviz veya emtia tasarrufları yerine, merkeziyetsiz olan ve regülasyonlardan kısmen kürsel anlamda uzak olan kripto paralara yöneliyorlar.

2013'ten bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen anket, Rusya genelinde 38 bölgede 6 binden'den fazla hane ve 12 binden'den fazla kişiyi kapsıyor. Rapor, Nisan-Ağustos 2022 arasında toplanan verileri içeriyor.

Sonuçlar, Rus hanelerinin medyan ortalama değeri 17.500 ruble (225 dolar) değerinde kripto varlığına sahip olduğu belirtildi.