Rusya açıkladı, Ukrayna yalanladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikler, Karadeniz'deki deniz taşımacılığına da yansımaya devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasına uymayan bazı istekler ile, Türk karasularından geçmesi gereken ve denetimi Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den görevli yetkililerce sağlanan "gemi denetimini" zorlaştırdığını ve durumun tahıl sevkiyatını durduğuna yönelik açıklamalar yapmıştı.



Anlaşmanın özellikle Rusya'nın müdahaleleri sebebiyle doğru bir şekilde işleyemediğinin altını çizen Ukraynalı yetkililerin yanında, Rus yetkililerden ise anlaşmaya yönelik memnuniyetsizlik sesleri yükselmişti.

Ancak, Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre, Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerin denetimleri, bir duraklamanın ardından yeniden başlatıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Pyotr Ilyichyov yaptığı açıklamada, tahıl gemilerinin geçişinin hem hava durumuna hem de prosedürlere ne kadar iyi uyulduğuna bağlı olduğunu söyledi.

Rusya, kendi tarım ve gübre ihracatını kolaylaştırmayı amaçlayan başka bir anlaşmanın onaylanmadığından şikayet ederken, geçen Temmuz ayından bu yana yürürlükte olan tahıl anlaşmasının yenilenip yenilenmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu gerginlikler, Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi gerilimlerin yanı sıra, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin de etkilenmesine yol açıyor.

Blinken sözler tutulmadı dedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'dan çıkamayan tahıla bağımlı ülkelere verdiği sözleri tutmadığını açıkladı. Blinken, Japonya'da düzenlenen Yediler Grubu (G7) dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Kiev'in BM'nin aracılığıyla başlattığı Ukrayna tahılının güvenli ihracat girişiminin, Rusya'nın Türk sularında gemi denetimlerini engellemesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



Açıklamaların ardından Sputnik tarafından yayımlanan bir habere göre ABD, İngiltere ve Kanada Büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hiçbirşey çözülmedi

Konu hakkında başka bir açıklamada üst düzey bir Ukraynalı yetkili tarafından Reuters'a yapıldı.

Yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sevkiyattaki kısa süreli duraklatılmanın giderildiği bilgisinin yalan olduğu ifade edilirken, yetkili "Hiçbir şey çözülmedi" açıklamasında bulundu.