Rusya, Almanya’nın en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam ediyor
Alman Bild Gazetesi haberine göre, savaş ile birlikte getirilen yaptırım ve ticaret kısıtlamalarına rağmen Rusya, Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam ediyor.
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Bild Gazetesi, Alman Kömür İthalatçıları Derneği'nden alınan (VDKI) verilere atıfta bulunarak, fosil yakıt ithalatına yönelik gelen yaptırımlara rağmen, Rusya'nın geçen yıl Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi olarak konumunu koruduğunu bildirdi.
Rusya'dan fosil yakıt ithalatının, 2021 rakamlarına kıyasla yüzde 37 oranında düşmesine rağmen, Rusya Almanya'nın toplam fosil yakıt ithalatının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor.