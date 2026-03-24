  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu
Takip Et

Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu

Rusya Tarım Bakanlığı, amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu
Takip Et

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülkenin gübre ihracatında uygulanacak yeni kısıtlama kararına yer verildi.

Amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, kısıtlamanın 21 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu, ihtiyaç duyulması halinde azot gübre ihracatının da kısıtlanabileceği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

