Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın batısındaki Suca şehrinde bulunan doğal gaz pompalama istasyonuna yönelik saldırıyı değerlendiren Novak, “Zararı belirliyoruz. Ancak bilindiği gibi buranın faaliyete geçmesi önemli oranda Avrupa ülkeleriyle gelecekteki enerji ilişkilerine bağlı olacaktır.” diye konuştu.

Novak, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ABD ile Rusya tarafından ortak işletilmesinin gündemde olmadığını da kaydetti.

Almanya’ya Rus gazı taşıyan ancak 2022’den bu yana atıl durumda bulunan Kuzey Akım 2’ye ilişkin konuşan Novak, “Teknik olarak, boru hattı çalışır durumda. Ancak bilindiği gibi çalışması için tüketici veya sözleşme bulunmuyor.” dedi.

Novak, küresel petrol sektörünün istikrarlı bir durumda bulunduğunu belirterek, petrol talebinin bu yıl günlük 1 ila 1,5 milyon varil düzeyinde artabileceğini söyledi.