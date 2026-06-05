Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus ekonomisi yönetimli soğuma döneminde

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Nova, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlediği etkinlikte, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin son yıllardaki hızlı büyümenin ardından yeni bir döneme girdiğini belirten Novak, "Bugün, ekonominin döngüsel yapısı nedeniyle hızlı büyümenin ardından yönetimli soğuma olarak adlandırılan bir dönemdeyiz." dedi.

Novak, ekonomiye ilişkin risklere işaret ederek, "İş gücü açığı, bütçe harcamalarının yapısındaki değişim ve sıkı para politikası temel riskler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe harcamalarının yapısındaki değişimle, yüksek enflasyon ve sıkı para politikasına değinen Novak, "Harcama yapısı değişti, güvenlik ve savunma harcamaları da arttı. Reel politika faizi hala oldukça yüksek." dedi.

Hükümetin sürdürülebilir büyüme için yapısal değişim planını onayladığını dile getiren Novak, verimlilik artışının "ulusal itici güç" haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Novak, yüksek katma değerli üretimin ekonominin yapısını değiştirmesi gerektiğini belirterek, kimya, robotik, ilaç, havacılık ve gemi inşası gibi yüksek teknolojili alanlara devlet desteğinin süreceğini kaydetti.