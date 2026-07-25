Rusya benzin ihracatı yasağını uzattı, dizeldeki kısıtlamayı kademeli olarak kaldıracak

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın açıklamalarını aktaran Interfax haber ajansına göre, dizel ihracatına yönelik yasağın kaldırılması süreci, iç piyasada sağlanacak toparlanmaya bağlı olarak ilerleyecek.

Benzin yasağı yıl sonuna kadar sürecek

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, cumartesi günü yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik mevcut yasağın yıl sonuna kadar kesintisiz şekilde uygulanacağını duyurdu.

Rusya yönetimi, küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlikler ile iç pazarda artan talep nedeniyle benzin arzını kontrol altında tutmayı öncelikli hedef olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda, iç piyasadaki yakıt tedarikinin kesintisiz sürdürülmesi ve fiyat istikrarının korunması amacıyla benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların devam ettirilmesine karar verildi.

Dizel ihracatında kademeli normalleşme planı

Benzin ihracatındaki yasağın devam etmesine karşın, Rusya'nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan dizel yakıtında ise daha esnek bir politika izleneceği bildirildi.

Aleksandr Novak, dizel ihracatına yönelik yasağın, iç piyasada gözlenen dengelenme ve toparlanma sürecine paralel olarak kaldırılacağını belirtti. Bu yaklaşımın, rafineri kapasitelerinin yeniden artış göstermesi ve yurt içindeki stok seviyelerinin güvenli düzeye ulaşmasının ardından dizel sevkiyatlarının uluslararası pazarlara kademeli olarak yeniden başlamasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Dalgalı dönemde iç piyasa ve ihracat dengesini koruma önlemi

Rusya'nın aldığı bu karar, küresel rafineri marjlarının ve yakıt tedarik zincirlerinin dalgalı bir dönemden geçtiği süreçte geldi.

Benzin ihracatı yasağının uzatılmasıyla yurt içindeki tüketici fiyatlarının korunması ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan akaryakıtın maliyetlerinin kontrol altında tutulması amaçlanırken, dizel ihracatındaki kısıtlamaların gevşetilmesiyle de ihracat gelirlerinin desteklenmesi hedefleniyor.