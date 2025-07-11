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Rusya benzin ihracatını yasaklamayı değerlendiriyor!

Rusya daha önce aldığı benzin ihracatındaki kısıtlamaları kapsamlı hale getirmeyi planlıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak benzin ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya benzin ihracatını yasaklamayı değerlendiriyor!
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Rus hükümeti benzin ihracatını tamamen yasaklamayı planlıyor. Açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan geldi. Novak, , benzin ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.

"Gerekirse benzine ihracat yasağı uygulayacağız"

Novak, Rusya’nın Almetyevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın akaryakıt sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Novak, “Artan talep döneminde üreticilere de ihracat yasağı getirdik. Bu nedenle uygun görürsek ve durum gerektirirse bir ihracat yasağı uygulayacağız” dedi.

Benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor

Novak, 9 Temmuz’da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti.

Rus hükümeti, 20 Şubat’ta aldığı kararla benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Rusya'da petrol rafinerileri insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

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