Rusya demiryoluyla İran'a yakıt sevkiyatına başladı

Rusya'nın İran'a yaptığı sevkiyatlara dair gelişme, üç endüstri kaynağının verdiği bilgiye ve ihracat verilerine dayandırıldı.

Batılı devletlerin yaptırımlarına tabi tutulan İran ve Rusya, ekonomilerini desteklemek ve haksız olarak niteledikleri yaptırımların etkisini hafifletmek için birbirleriyle ilişkilerini güçlendiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel harekat" adını verdiği işgaline başlamasının ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya uygulamaya başladığı yaptırımlar küresel yakıt piyasalarını yeniden şekillendirdi. Yaptırımlardan kaçınmak için yakıt tankerlerinin rotaları uzatıldığı gibi, üreticiler de değişik sevkiyat istikametleri ve yöntemleri geliştirmek zorunda kaldılar.

İran, yıllardır maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle, küresel pazarlara tam erişemiyor.

İran ve Rusya'nın enerji bakanları sorulara yanıt vermedi.

Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak geçen yıl İran ile petrol ürünlerini kapsayan takas anlaşmasını duyurmuştu ancak Reuters kaynakları anlaşma kapsamında sevkiyatların ancak bu yıl başladığını bildirdiler.

İhracat verilerine dair bilgi sahibi iki kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Şubat ve Mart aylarında Rusya'nın İran'a 30,000 tona kadar benzin ve mazot tedarik ettiğini bildirdi.

Üçüncü bir kaynak, iki ülke arasındaki ticareti teyit etti ancak hacme yönelik bilgi vermedi.

Rusya'dan İran'a yapılan tüm sevkiyatların Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden demiryoluyla gerçekleştiği bildirildi.

Kaynaklardan biri bazı benzin sevkiyatlarının İran üzerinden, Irak'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelere kamyonlarla taşındığını bildirdi.