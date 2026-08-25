Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamaları uzatmaya hazırlanıyor

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Sektör kaynaklarına göre mevcut kısıtlamaların eylül sonuna kadar devam etmesi planlanırken, yasağın yıl sonuna kadar uzatılması seçeneği de değerlendiriliyor.

Rusya Enerji Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İhracat kısıtlamaları daha önce de uzatılmıştı

Moskova, dizel ihracat yasağını ilk olarak 8-31 Temmuz dönemi için uygulamaya koymuş, daha sonra yakıt üreticilerine yönelik ihracat kısıtlamalarını 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Yakıt üreticisi olmayan şirketlerin dizel ve motor benzini ihracatı ise 31 Ocak 2027'ye kadar yasaklanmış durumda. Jet yakıtı ihracatına yönelik yasak da Kasım 2026'ya kadar devam ediyor.

Yerel yönetimlerin temmuz sonlarında bazı kısıtlamaları gevşetmesinin ardından, ağustos ayında ülkenin bazı bölgelerinde yakıt sıkıntılarının yeniden ortaya çıktığı belirtildi.