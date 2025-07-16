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Rusya doğal gaz üretiminin azaldığını açıkladı

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, ülkesinin petrol üretiminin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin de yüzde 3 azalışla 290 milyar metreküpe gerilediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya doğal gaz üretiminin azaldığını açıkladı
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Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ülkesinin enerji sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın kömür üretiminin yılın ilk 5 ayında yüzde 0,1 artarak 187 milyon tona çıktığını belirten Tsivilev, "Ödemeler konusunda zorluk yaşıyoruz. Şimdi bu konuyu işbirliği yaptığımız her ülkeyle ayrı ayrı çözüyoruz. Ödemelerin ulusal para birimlerinde yapılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Tsivilev, söz konusu dönemde Rusya'da petrol üretiminin yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin de yüzde 3 gerileyerek 290 milyar metreküpe düştüğünü ifade etti.

Gazprom ile gelecek 10 yıla ilişkin kalkınma planı hazırladıklarına dikkati çeken Tsivilev, "Bu konuda bugün bir anlaşma imzaladık ve anlaşma doğrultusunda takvime bağlı bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2024'te Rus hükümeti ile Gazprom'a doğal gaz tedarik yollarının tekrar düzenlenmesi dahil 10 yıllık kalkınma planı hazırlanması talimatını vermişti.

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