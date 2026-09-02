Rusya ekonomisinde büyüme tahminleri revize edildi

Uzun süredir devam eden jeopolitik gerilimlerin ve uluslararası yaptırımların gölgesinde üretim hatlarını dinamik tutmaya çalışan Rusya, makroekonomik dengelerine dair yeni projeksiyonlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Ülkenin ekonomi kurmayları tarafından yapılan son resmi değerlendirmelerde, daha önce ilan edilen durgunluk tahminlerinin aksine ekonomik çıktıda küçük ölçekli bir toparlanma eğilimi gözlendiği belirtiliyor. Açıklanan yeni yol haritası, daralan iç talep ve lojistik bariyerlere rağmen sanayi hatlarında direncin sürdüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, atılan bu revizyon adımının bütçe dengelerini yeniden kurmak adına taktiksel bir hamle olduğunu savunurken, makro dengelerin hâlâ kırılgan bir hat üzerinde ilerlediğini ifade ediyor.

Önceki beklentilerin üzerinde bir performans hedefi

Paylaşılan veriler, daha önce karamsar bir tablo çizen resmi raporların revize edilmesini zorunlu kılıyor. Yapılan son güncellemeyle birlikte, daha önce %0,4 olarak öngörülen GSYİH büyüme hedefi resmi olarak %0,6 seviyesine çıkarılıyor. Bu yukarı yönlü sınırlı düzeltme, imalat sanayindeki kamu harcamalarının ve enerji gelirlerindeki dönemsel istikrarın makro göstergeleri desteklemeye devam ettiğini kanıtlıyor. Finans analizleri, hedeflenen bu yeni oranın küresel ölçekte büyük bir sıçrama anlamına gelmese de iç pazardaki daralma hızını yavaşlatması açısından kritik bir eşik olduğunu vurguluyor.

Savaş ekonomisinin uzun vadeli yapısal baskıları

Gelecek döneme dair makro tahminlerin kısmen iyileştirilmesi, sanayi kollarında yaşanan derin yapısal sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Nitekim bakanlığın daha önceki aylarda yayınladığı geniş kapsamlı raporlarda; sermaye yatırımlarında azalma, sanayi üretiminde hacim kaybı ve reel harcanabilir hanehalkı gelirlerinde zayıflama öngörülüyor. Ukrayna sahasında uzun süredir devam eden askeri operasyonların getirdiği mali yük, tüketici harcamalarını ve özel sektör yatırımlarını baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla, son açıklanan sınırlı büyüme artışı, uzun vadeli bir yapısal toparlanmadan ziyade geçici bir mali nefes alma penceresi olarak değerlendiriliyor. Savunma harcamalarına ayrılan devasa bütçe payı, sivil sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu inovasyon yatırımlarının önünü keserek teknolojik tıkanıklığı kronik hale getiriyor. Batı ittifakının uyguladığı teknoloji ambargoları ise yerli ham madde ve yedek parça süreçlerinde telafi edilmesi güç lojistik krizlerini tırmandırıyor.

Ekonomi yönetiminin gelecek çeyrek stratejisi

Büyüme tahminlerindeki bu hareketlilik, ülkenin para ve maliye politikası yapıcıları üzerindeki baskıyı hafifletmeye yetmiyor. Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, makroekonomik tahmin modellemelerine dayandırdığı resmi açıklamasında, üretim hatlarındaki direncin ve ihracat kanallarındaki yeni rotaların bu tahminde belirleyici olduğuna işaret ediyor. Bakan, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara ve finansal ambargolara karşı yerli sanayinin esneklik kabiliyetini artıracak reformların süreceğini vurguluyor. Sanayi tesislerine sağlanan kamu sübvansiyonlarının bütçe üzerindeki yükü artırması, orta vadeli enflasyon tahminlerinin de yukarı yönlü güncellenmesini kaçınılmaz kılıyor. Enerji gelirlerindeki anlık toparlanmaların kalıcı bir refah artışı yaratamadığı bu konjonktürde, hanehalkı bütçelerini koruyacak ek sosyal destek paketlerinin devreye alınması yüksek sesle konuşuluyor. Sonuç olarak, büyüme projeksiyonunun %0,6'ya yükseltilmesi kısa vadeli bir motivasyon kaynağı sağlasa da yaptırım sarmalı altındaki Rusya ekonomisinin gerçek bir istikrara kavuşması için daha radikal adımların atılması gerektiği anlaşılıyor.