Rusya ekonomisinde geçen yıldan daha yüksek büyüme bekleniyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesine karşı ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek, "Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyürken, bu yıl da yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik "binlerce yaptırım" uygulandığını hatırlattı.

Rusya'nın çok sayıda ihracat pazarının kapandığına işaret eden Novak, “Batılı ülkeler ekonomik bir savaş yürütüyor." ifadesini kullandı.

Novak, zorluklara rağmen Rus ekonomisinin, 2020 ila 2024'te yüzde 12,7 büyüdüğünü kaydederek, "Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyürken, bu yıl da yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz. Bu da dünyadaki ortalama büyümenin önemli oranda üzerinde." dedi.

Rusya'da geçen yıl yatırımların yüzde 9,8, bu yılın ilk 9 ayında ise 8,6 büyüdüğünü aktaran Novak, söz konusu oranların oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisi 2022'de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023'te yüzde 3,6 büyümüştü.