Rusya enerjide ihracat yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Rusya, boru hattı yolu ile dizel ihracatına yasağı kaldırmaya hazırlanıyor.

Kommersant gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yasak sadece boru hattıyla yapılan dizel ihracatı için kaldırılacak ve toptan satış fiyatlarındaki artışları önlemek için hacimler kotaya tabi tutulabilecek. Benzin ihracatı yasağı ise şimdilik yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan Rus petrol şirketleri, iç piyasada sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dizel ve benzine uygulanan ihracat yasağının kaldırılmasını talep etmeyi planlıyor.

Petrol şirketleri, yaz dizelini sevk edemeyen rafinerilerin, üretimine kısa bir süre sonra başlanacak kış dizeli için yeterli depoya sahip olamayacağından endişe ediyor. Geçmişte yaşanan kışlık mazot kıtlığı fiyatları alışılmadık derecede yüksek seviyelere çıkarmıştı.

Yasağın şimdiden rafineri depolarını doldurmaya başladığını belirten piyasa kaynakları, yasağın bir haftadan fazla sürmesini beklemediklerini, aksi takdirde bu ayın sonunda sonbahar bakımlarından dönecek olan tesislerin çalışmayı kesmek zorunda kalacağını, bunun da üretimin ve yurtiçi arzın azalmasına yol açabileceğini belirtiyor.

S&P Global Commodity Insights petrol analisti Rebeka Foley, "Rusya'nın sınırlı yurtiçi depolama kapasitesi göz önüne alındığında ihracat yasağının birkaç haftadan fazla sürmesi pek olası değil. Ambargo bu sürenin ötesinde devam ederse Rus rafineriler üretimlerini kısmak zorunda kalabilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, dün yaptığı açıklamada, iç pazar tamamen istikrara kavuşana kadar yasağın devam edeceğini söyledi.