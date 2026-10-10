Rusya enflasyonunda ibre yeniden yukarı mı döndü?

Ağustosta %0,1 seviyesinde gerçekleşen ve deflasyon umutlarını yeşerten sınırlı geri çekilme, eylül ayı itibarıyla yerini yeniden yükselişe bıraktı. TÜFE'nin aylık bazda yönünü tekrar yukarı çevirmesi, talep tarafındaki canlılığın ve arz kısıtlarının fiyatlama davranışları üzerindeki baskısını sürdüğünü gösteriyor. Yıllık oranın %6,3 seviyesinde yatay seyretmesi ise ilk bakışta artışın durduğu izlenimini verse de, aslında çekirdek enflasyondaki katılık ve hizmet sektöründeki fiyat artışları nedeniyle düşüş patikasının tıkandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Enflasyonu besleyen yapısal faktörler

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerinin satır araları okunduğunda, enflasyonu besleyen temel yapısal sorunlar daha net görülüyor. Askeri harcamalar ve kalifiye iş gücü göçü nedeniyle işsizlik oranları tarihi düşük seviyelerde seyrederken, şirketlerin personel bulabilmek için ücretleri artırması tehlikeli bir ücret-enflasyon sarmalını tetikliyor. Bu durum, yaptırımlar ile ticaret rotalarındaki lojistik zorlukların getirdiği zayıf ruble ve yüksek ithalat maliyetleriyle birleşince fiyatlar üzerindeki baskı katlanıyor. Bütçe harcamalarının ve devlet destekli kredi programlarının canlı kalması da piyasadaki toplam talebi yüksek tutmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası'nın sıkılaşma baskısı

Aylık fiyat artışlarının yeniden başlaması, Rusya Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı maksimuma çıkarmış durumda. Bankanın %4 olan uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde seyreden mevcut enflasyon tablosu, sıkı para politikası duruşunun daha da sertleşebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, politika faizinde yeni bir artış kararının çıkması ya da faizlerin tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı sinyalinin verilmesi ana ajanda olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak Rusya için enflasyon, dönemsel bir dalgalanma olmaktan çıkıp yapısal bir meydan okuma olarak masadaki yerini koruyor.