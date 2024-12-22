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Rusya: Harkiv ve Donetsk’te 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde Lozovaya ve Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Rusya: Harkiv ve Donetsk’te 2 yerleşim birimini ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Merkez askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Lozovaya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Krasnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim ve depolama atölyelerine, asker ve askeri teçhizat ile "Yabancı Lejyon" birliğinin konuşlandığı noktalara saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 341 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 952 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 19 bin 932 obüs ve havan topuyla 29 bin 427 özel askeri araç imha edildi." bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Ostrovskiy yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirmişti.

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