Rusya ile Çin arasındaki ticarette doların hükmü son buldu!

Rusya ve Çin arasındaki ticaret, son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptığı bir konuşmada, iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 70'ten fazlasının artık Çin Yuanı (RMB) ve Rus rublesi ile yapıldığını açıkladı. Bir iki yıl önce bu oran yüzde 30 civarındaydı. Bu, her iki ülke arasındaki ticarette ABD doları yerine yerel para birimlerinin kullanılması anlamına geliyor.

Siluanov, Çin ile arasındaki ticarette RMB ve ruble kullanılmasının Rusya'nın öncelikli görevi olduğunu vurguladı. Böylece, ABD doları ile hesaplanmadaki olası risklerin en aza indirilmesi sağlamasıyla birliklte, her iki ülke arasındaki ticaretin artması ve karşılıklı yarar sağlanması için bu yöntemin güvenilir bir yöntem olduğunu belirtti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, 2022 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 29,3 artarak 190 milyar 271 milyon dolara ulaştı. Bu, iki ülke arasındaki ticaretin tarihinin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Çin ve Rusya, son yıllarda ticari iş birliğini artırmak için çeşitli anlaşmalar imzaladı. Özellikle, Rusya'nın doğal kaynakları ve Çin'in büyük nüfusu ile büyüyen ekonomisi, her iki ülkenin de ticari iş birliğinin artmasına neden oldu. Bu durum, iki ülkenin arasındaki ticaretin artması ve yerel para birimleri ile yapılmasının daha yaygın hale gelmesinin nedenlerinden biri olarak görülebilir.