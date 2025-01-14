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Rusya ile İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması

Rusya ile İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
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Rusya ile İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması
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Moskova ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması 20 yıllık bir süre için imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, "Anlaşma imzalandıktan sonra İran parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Parlamento tarafından onaylandıktan sonra 20 yıl süreyle yürürlükte kalacak" dedi.

Büyükelçi anlaşmanın otomatik olarak uzatılıp uzatılmayacağını belirtmedi.

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