Rusya iş gücü açığını kapatmak için rotayı Hindistan'a çevirdi

Rusya, düşük doğum oranları, yüksek ölüm oranları, göç ve Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle büyüyen iş gücü açığını kapatmak için Hindistan'dan işçi alımını hızlandırıyor.

The Telegraph'ın haberine göre, ülkede yaklaşık 2,6 milyon kişilik çalışan açığı bulunuyor. Uzayan savaşın iş gücü piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilirken, Kremlin'in çözüm arayışında Hindistan öne çıkıyor.

Hintli işçi sayısında hızlı artış

Rusya'nın Hint vatandaşlarına verdiği çalışma izinleri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56 artarak 56 bin 534'e yükseldi. Bu rakam, savaş öncesindeki 2021 seviyesinin yaklaşık 10 katına işaret ediyor.

Bazı uzmanlar ise 2025-2026 döneminde Rusya'ya giden Hintli işçi sayısının gerçekte 250 bine ulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Aralık ayında Rusya ile Hindistan arasında imzalanan iş gücü hareketliliği anlaşması kapsamında 2026 yılı için yaklaşık 72 bin Hintli işçi vizesi öngörülüyor. Bu rakamın, Rusya'nın vermeyi planladığı yabancı işçi vizelerinin yaklaşık üçte birine karşılık geldiği belirtiliyor.

İşçiler hangi alanlarda çalışıyor?

Rus şirketlerinin ağırlıklı olarak Hindistan'ın kırsal bölgelerinden gelen düşük vasıflı işçileri istihdam ettiği ifade ediliyor.

Söz konusu çalışanlar fabrikalarda, tarım sektöründe, temizlik hizmetlerinde ve inşaat alanında görev alıyor. Birçok işçi için temel motivasyonun daha yüksek ücret elde etmek olduğu belirtiliyor.

Haberde, Rusya ile Hindistan arasında geniş bir işe alım ağı oluştuğu, bazı şirketlerin Rusça kursları ve ön eğitim programları düzenlediği aktarılıyor. İşverenlerin çoğu zaman onlarca Hintli işçiyi toplu şekilde işe aldığı ifade ediliyor.

Körfez etkisi Rusya'ya yaradı

İran savaşı sonrasında Körfez ülkelerindeki iş imkanlarının azalmasının da Rusya'ya yönelimi artırdığı belirtiliyor.

Habere göre yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaklaşık bir milyon Hintli işçi ülkesine geri döndü. Bu gelişmenin Rusya için yeni bir iş gücü kaynağı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Bazı uzmanlar Kremlin'in, Körfez ülkelerinde yaygın olan göçmen işçi modelini örnek almaya çalıştığını belirtiyor. Bu modele göre aileleriyle yerleşmeyen ve topluma tam entegre olmayan geçici işçi gruplarıyla ekonomik ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

Demografik kriz derinleşiyor

Uzmanların hesaplamalarına göre 1992-2023 döneminde Rusya'da doğumlardan 16,8 milyon daha fazla ölüm gerçekleşti.

Göç hareketleri uzun yıllar bu kaybın önemli bölümünü telafi etse de son dönemde özellikle Orta Asya'dan gelen işçi sayısında düşüş yaşanıyor.

Haberde, Ukrayna savaşının başlamasından sonra en az 800 bin Rus vatandaşının ülkeyi terk ettiği belirtilirken, yaklaşık 1,5 milyon Rus askerinin de öldüğü veya yaralandığının tahmin edildiği aktarıldı.

Rusya'nın nüfusu 2024 yılında yaklaşık 143,7 milyona gerilerken, bu rakamın 2021'e göre yaklaşık 1,3 milyon daha düşük olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre ülke nüfusunun 2100 yılında 126,4 milyona düşmesi bekleniyor.

İş gücü açığı sürüyor

Rusya'da işsizlik oranı yüzde 2,2 seviyesine kadar gerilerken, hükümet gençlerin sanayi sektöründe çalışmasını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ayrıca yıllık fazla mesai sınırı da iki katına çıkarılmış durumda.

Buna karşın uzmanlar, Hindistan'dan gelen işçi sayısındaki artışın milyonlarla ifade edilen iş gücü açığını kapatmaya yetmeyeceğini belirtiyor. Hintli işçilerin istihdamının tercüman, konaklama, eğitim ve taşınma gibi ek maliyetler yarattığına dikkat çekilirken, birçok çalışanın Rusça bilmediği ve uzun vadeli kalmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Rusya'nın Hindistan'dan işçi alımını artırması kısa vadede iş gücü sıkıntısını hafifletebilir. Ancak savaşın etkileri ve demografik gerilemenin yarattığı yapısal sorunların önümüzdeki yıllarda da Rus ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.