Rusya Maliye Bakanı: Bütçe dengesini 2025'e kadar sağlamayı planlıyoruz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Maliye Bakanlığı arasında gerçekleştirilen ortak toplantıda konuştu.

Bu yıla ilişkin öncelikli hedefleri arasında iş dünyasına destek vermek olduğuna işaret eden Siluanov, "İş dünyası için maliyetleri ve tehlikeleri azaltmayı, rekabetçi bir ortam yaratmayı, dijitalleşmeyi ilerletmeyi ve gelir yönetimi sistemini iyileştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Zorlu koşullara rağmen Rus ekonomisindeki istikrarı korumayı başardıklarını belirten Siluanov, finansal sisteme yönelik güveni korumayı, fiyat ve kur dinamiklerini istikrara kavuşturmayı başardıklarını söyleyebileceklerini ifade etti.

Siluanov, Rus bütçesindeki dengenin de tekrar sağlanacağını aktararak, "Orta vadede, ekonomi uyum sağladıkça mali politikanın normalleşmesini ve bütçe dengesinin 2025'e kadar sağlanmasını planlıyoruz." dedi.

Rusya Maliye Bakanlığından 7 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkede federal bütçenin bu yılın ilk çeyreğinde 2,4 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) açık verdiği bildirilmişti.