Rusya Maliye Bakanı büyüme beklentisini açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus hükümetine bağlı Finans Üniversitesi tarafından düzenlenen "Rusya ve Dünya: Yeni duvarlar mı yoksa yeni kurallar mı?" başlıklı forumda konuştu.

Ekonomik bağımsızlığın önemli bir konu olduğunu ve buna yatırım yapacaklarını vurgulayan Siluanov, "Örneğin 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımlar bizim gıda güvenliğimizi sağlamamıza yol açtı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu anlatan Siluanov, "Rusya küresel bir ekonomik oyuncu ve bundan kaçış yok. Muhatap olduğumuz tüm ülkelerin bunu anlaması gerekiyor." diye konuştu.

Siluanov, Rus ekonomisinde bu yıl yaşanacak büyümeye ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme bekliyoruz, bunun üzerine de çıkabiliriz." dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Rus ekonomisi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,8 ila 2,9 oranında büyüdü.