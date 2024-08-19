Rusya Maliye Bakanı: Çin ile ticaret hacmi beklentileri aşacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl beklentilerin üzerine çıkacağını belirterek, "Ticaretimizin yüzde 90'ından fazlası ruble ve yuan cinsinden yapılıyor, ulusal para birimlerine geçmemiz önemli" dedi.

Siluanov, başkent Moskova'da Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl rekor düzeye ulaştığını vurgulayan Siluanov, "Bu yılın 7 ayındaki sonuçlara göre, ticaret hacmindeki bu yüksek seviyeyi 2024 sonunda yenilemek için gerekli koşullar oluştu." diye konuştu.

Siluanov, iki ülkenin mali piyasalardaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar da attığını belirterek, "Ticaretimizin yüzde 90'ından fazlası ruble ve yuan cinsinden yapılıyor, ulusal para birimlerine geçmemiz önemli." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,3 artarak 240,1 milyar dolara çıkmıştı.