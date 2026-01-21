Rusya Maliye Bakanlığından petrol uyarısı: Bütçe açığı artacak

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin enerji gelirlerinde düşüş yaşandığını söyledi.

Azalan gelirlerin Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerle karşılanacağını dile getiren Kolıçev, "Bu amaçla fondan 230 milyar rubleyi (yaklaşık 3 milyar dolar) ayırdık. Fonu kullanmaya devam edeceğiz ancak durum petrol fiyatlarına bağlı." dedi.

Kolıçev, petrol fiyatlarının ocak ayı itibarıyla düşük seviyede kalmaya devam ettiğini kaydederek, "Petrol ve doğal gaz gelirlerinde bir açık yaşayacağız. Son yıllarda yaygın olduğu üzere, onaylanan bütçe kanununda yer alan alımların büyük kısmı önceden yapılıyor. Bu da yılın ilk iki ayında yüksek düzeyde nakit harcama olacağı ve yılbaşında büyük bir açık yaratacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Kolıçev, söz konusu duruma alıştıklarını belirterek, düşük enerji gelirleri nedeniyle bütçe açığının "biraz daha belirgin" olabileceğini söyledi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti. Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

Rusya Maliye Bakanlığı, federal bütçenin geçen yıl 5,6 trilyon ruble (yaklaşık 71,5 milyar dolar) açık verdiğini açıklamıştı.