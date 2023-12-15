Rusya Merkez Bankası aralıksız 5'inci kez faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası (CBR), enflasyondaki artışın ve rubledeki değer kaybının önüne geçmek için üst üste 5'inci toplantısında da faiz artırdı. CBR'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı piyasa beklentilerine paralel, 100 baz puan artırılarak yüzde 15'ten yüzde 16'ya çıkarıldı.

CBR, 2023 yılında enflasyonun, yüzde 7,0–7,5 tahmin aralığının üst sınırına yakın olmasını bekleniyor. Enflasyonun 2024'te hedefe dönmesi ve yüzde 4'e yakın istikrar kazanması öngörülüyor.

2023 yılı için GSYH büyümesinin Ekim tahmininin üzerinde performans göstererek yüzde 3 aşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Bu, Rusya ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında dengeli bir büyüme yolundan yukarıya doğru sapmasının, Rusya Merkez Bankası'nın Ekim tahminlerine göre daha önemli olduğunu ortaya koyuyor." denildi.

Rusya Merkez Bankası, daha ileri dönemde politika faiz oranı karar verme sürecinde, hedefe göre gerçek ve beklenen enflasyon dinamiklerini, tahmin ufku boyunca ekonomik gelişmelerin yanı sıra iç ve dış koşulların ve finansal piyasaların tepkisinin oluşturduğu riskleri hesaba katacağını belirtti.

Rusya'da enflasyon Kasım ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.