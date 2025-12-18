Rusya Merkez Bankası, Avrupalı bankalara tazminat davası açacak

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıklarını kullanma girişimlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa Birliği’nin, dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili “yasa dışı” el koyma veya kullanma girişimlerinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, çıkarlarını korumaya ilişkin daha önce açıkladığı yaklaşıma uygun bir şekilde, varlıklarının hukuka aykırı bir şekilde dondurulması ve kullanılması nedeniyle uğradığı zararlardan ötürü, yasa dışı bir şekilde alıkonulan varlıkların tutarı ve kaybedilen kar kadar tazminat talep etmek üzere Avrupa bankalarına karşı Rusya tahkim mahkemesinde dava açacaktır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bankanın daha önce Belçika merkezli Euroclear aleyhine 12 Aralıkta Moskova Tahkim Mahkemesinde dava açtığı da anımsatıldı.

Rus basınına yansıyan haberlerde, Rusya Merkez Bankasının Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirilmişti.