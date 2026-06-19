Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan "Faiz indirimleri yavaşlayabilir" sinyali

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14,25'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararında yüzde 14,5 seviyesinin korunması ile faizin yüzde 14,25 veya yüzde 14'e indirilmesi şeklinde üç seçeneği değerlendirdiklerini anlatan Nabiullina, kararın tüm görüşlerin dengeli biçimde ele alınması sonucunda verildiğini ifade etti.

Nabiullina, iş dünyası, kamu kurumları ve uzmanlardan faiz indirimi yönünde çok sayıda çağrı geldiğine işaret ederek, "Bunu baskı olarak değerlendirmiyoruz ve kararlarımızı kendi analizlerimize dayanarak bağımsız şekilde alıyoruz." dedi.

Bütçe politikasının, gelecek 3 yıl boyunca öngörülenden daha "teşvik edici" olacağını vurgulayan Nabiullina, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekteki enflasyonist riskler belirgin şekilde arttı. Son aylarda kredi büyümesi önemli ölçüde hızlandı. Bu durum, faiz oranlarının daha da düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabilir. Politika faizi patikası tahmini revize edilirse, bunun aşağı değil, büyük ihtimalle yukarı yönlü gerçekleşmesini bekliyoruz."

Rusya'daki rafinelere İHA saldırılarının etkisi

Bu ay gerçekleştirilen enflasyon beklentileri anketinde, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisinin yer almadığını söyleyen Nabiullina, bu etkinin temmuz anketinde görülebileceğini kaydetti.

Akaryakıtın, fiyat beklentileri açısından önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Nabiullina, fiyat artışının geçici kalıp kalmayacağının ve diğer ürünlerin maliyetlerine ne ölçüde yansıyacağının takip edileceğini belirtti.

Rusya'da akaryakıtın ortalama fiyatı, Ukrayna'nın ülkedeki rafinelere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da etkisiyle yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 6,6 arttı.

Rusya Merkez Bankası, bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 14,5'ten yüzde 14,25'e indirmişti.