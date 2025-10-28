Rusya Merkez Bankası Başkanından 2026 için faiz mesajı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşarak ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin aşırı ısınma sürecinden kontrollü bir şekilde çıktığına işaret eden Nabiullina, "Talep artışı yavaşlarken, üretim kapasitesi ise tam tersine genişliyor ve talebi yavaş yavaş yakalamaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da artan vergiler ve benzin fiyatları nedeniyle enflasyon beklentilerinin gelecek aylarda yüksek kalacağını anlatan Nabiullina, enflasyon oranının aksine, enflasyon beklentilerinin henüz kayda değer şekilde azalmadığını söyledi.

Nabiullina, gelecek yılın ikinci yarısında fiyat artış oranının hedeflenen seviyeye geleceği öngörüsünde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının para politikasına ilişkin de konuşan Nabiullina, "Haziranda faiz indirim döngüsüne girdik ve dört ayda faiz oranını 4,5 puan düşürdük. Tahminlerimize göre, faiz indirim döngüsü gelecek yıl boyunca devam edecek." dedi.

Nabiullina, faiz oranına ilişkin tüm kararları, ekonominin aşırı soğumasını önlerken, yüksek fiyat artış döneminin hızlıca sona erdirilmesine yönelik aldıklarını ifade etti.

Rusya Merkez Bankası, 24 Ekim'deki son toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirmişti.