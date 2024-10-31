Rusya Merkez Bankası Başkanından 'sıkı mali politikası' mesajı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ekonomideki gelişmelere ilişkin konuştu. Rus şirketlerinin kaynaklarını öncelikli alanlara kaydırmaları gerektiğini anlatan Nabiullina, “Bu elbette uzun süredir var olan sorunları verimlilikle, üretkenlikle çözmeyi, uygulanması mantıklı görünen proje yelpazesini gözden geçirmeyi gerektiriyor, bu zorlu bir dönem.” diye konuştu.

Nabiullina, çok sayıda ülkenin enflasyonla mücadelede benzer yollardan geçtiğini vurgulayarak, “Sıkı mali politika, hükümetin şu anda üzerinde çalıştığı ekonomik kalkınma hedefleriyle çelişmiyor. Bunu öyle bir şekilde yapıyor ki verilen tüm çabalar boşa gitmiyor, enflasyona yol açmıyor, tam da ekonominin büyümesi için çalışıyor.” dedi.

Yüksek enflasyonun yalnızca sattıkları malların mecburen satın alındığı şirketlere yaradığını dile getiren Nabiullina, “Sıkı mali politika, ücretleri, emeklilik maaşlarını, yan hakları ve tasarrufları, artan fiyatlardan korur.” ifadesini kullandı.

Nabiullina, ülke ekonomisine yönelik en büyük engelin yetersiz üretim kapasitesi olduğuna işaret ederek, enflasyon hedefinde yüzde 4 oranına ulaşana kadar sıkı mali politika kararından geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim’de 200 baz puan artışla yüzde 21’e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 8,6 seviyesinde bulunuyor.