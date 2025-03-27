Rusya Merkez Bankası enflasyon beklentisinde düşüş görmüyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'daki enflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da hane halkı ve iş dünyasının enflasyon beklentilerinde son aylarda gerileme yaşandığına işaret eden Zabotkin, buna rağmen mevcut seviyelerin hala yüksek olduğunu söyledi.

Politika faiz oranında indirim süreci için zaman gerektiğini anlatan Zabotkin, "Politika faiz oranında indirim süreci için enflasyon beklentisinin istikrarlı bir şekilde gerilemesi gerekir. Enflasyon beklentilerinin, enflasyonda düşüş anlamına gelecek bir alana gerilediğini söylemek için henüz erken." diye konuştu.

Zabotkin, beklentilerdeki gerilemenin sürdürülebilir ve yeterli ölçekte olduğuna dair ilave teyit gerektiğini kaydetti.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.