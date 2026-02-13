Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskiyle gevşemeye ara verebilir

Bloomberg’in haberine göre, Rusya Merkez Bankası, son vergi artışlarının enflasyon hedefine ulaşma konusundaki tehditleri nedeniyle politika faizini düşürmeye ara vermeye hazırlanıyor.

Ekonominin yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle baskı altında kalmasına rağmen, bankanın cuma günü gerçekleşecek toplantıda gösterge faiz oranını yüzde 16 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Bloomberg tarafından düzenlenen ankete katılan sekiz ekonomistten sadece ikisi, mevcut yüzde 16 seviyesinden 50 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Gevşeme döngüsüne verilecek bir ara, politika yapıcılara bütçe açığını kapatmak için getirilen vergi artışlarının enflasyonist etkisini değerlendirme imkânı tanıyor. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 2025 yılı sonunda yaptığı açıklamada, fiyat artışındaki yavaşlamayı yolda tutmak için parasal gevşemeye ara verilmesi gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Banka kararını TSİ 13:30'da açıklayacak ve ardından 15:00'te bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Batı yaptırımları, bankanın yüzde 4 olan enflasyon hedefine ulaşma çabalarını zorlaştırıyor. Para politikasına yön veren yüksek enflasyon beklentileri ile bu yılki katma değer vergisi ve kamu hizmeti tarifelerindeki artışın ardından yaşanan fiyat sıçraması, ilerlemeyi yedinci yılda da rayından çıkarma potansiyeli taşıyor.

Ocak ayı enflasyonu, yıl sonu hedefine ulaşmak için gereken seviyenin üzerinde seyrediyor. Konsensüs tahminlerine göre yıllık fiyat artışı 2025 sonundaki yüzde 5.59 seviyesinden ocak ayında yüzde 6.45'e yükseliyor.

Aylık enflasyonun ise bankanın hedefine ulaşması için gereken yüzde 1.95'lik hızın üzerinde, yüzde 2 olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. Enflasyon verileri cuma günü ilerleyen saatlerde paylaşılıyor. Fiyatlar yılın geri kalanında hedeflenen yolda ilerlese bile, yıl sonunda enflasyonun yüzde 5.8 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.