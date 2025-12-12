Rusya Merkez Bankası, Euroclear’e dava açıyor

Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli Euroclear’a karşı dava açacağını açıkladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Euroclear’ın Rus varlıklarını dondurarak bankaya maddi zarar verdiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan hukuki hamle

Açıklamada ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun da Rus varlıklarının doğrudan veya dolaylı kullanımına ilişkin girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Rusya Merkez Bankası, uğradığı zararların tazmini için Moskova Tahkim Mahkemesi’ne dava dilekçesi sunacağını duyurdu.

Nakit ve menkul kıymetler yönetilemiyor

Bankanın açıklamasında, “Euroclear’ın eylemleri nedeniyle nakit ve menkul kıymetlerimizi yönetemiyoruz. Bu durum ciddi maddi kayıplara yol açtı” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuk vurgusu

Daha önce de Rusya Merkez Bankası, Rus varlıklarının doğrudan veya dolaylı kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamış ve gerekli hukuki adımların atılacağını açıklamıştı.