Rusya Merkez Bankası, Euroclear’e dava açıyor
Rusya Merkez Bankası, dondurulan varlıkları nedeniyle uğradığı zararın tazmini için Belçika merkezli Euroclear’a Moskova’da dava açacağını açıkladı.
Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli Euroclear’a karşı dava açacağını açıkladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Euroclear’ın Rus varlıklarını dondurarak bankaya maddi zarar verdiği belirtildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan hukuki hamle
Açıklamada ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun da Rus varlıklarının doğrudan veya dolaylı kullanımına ilişkin girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Rusya Merkez Bankası, uğradığı zararların tazmini için Moskova Tahkim Mahkemesi’ne dava dilekçesi sunacağını duyurdu.
Nakit ve menkul kıymetler yönetilemiyor
Bankanın açıklamasında, “Euroclear’ın eylemleri nedeniyle nakit ve menkul kıymetlerimizi yönetemiyoruz. Bu durum ciddi maddi kayıplara yol açtı” ifadelerine yer verildi.
Uluslararası hukuk vurgusu
Daha önce de Rusya Merkez Bankası, Rus varlıklarının doğrudan veya dolaylı kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamış ve gerekli hukuki adımların atılacağını açıklamıştı.