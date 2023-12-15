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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya çıkardı.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Rusya Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 16'ya çıkarılmasını bekliyordu.

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