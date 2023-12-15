Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 16'ya çıkarılmasını bekliyordu.
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