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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi. Politika yapıcılar üst üste ikinci toplantıda da temel faiz oranını %16'da bıraktı.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Rusya Merkez Bankası yapılan açıklamada, "Enflasyonun 2024 yılında hedefe dönmesi ve %4'e yakın bir seviyede istikrar kazanması, ekonomide sıkı parasal koşulların uzun bir süre devam edeceğini varsaymaktadır" denildi.

Rusya'da enflasyon, 2022'de %11,9 iken 2023'te %7,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistler bu yıl enflasyonun merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyor.

Rusya MB Başkanı Elvira Nabiullina, Moskova'da saat 15:00'te düzenleyeceği basın toplantısında karara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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