Rusya Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

CBR'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %18,00'den %17,00'ye çekildi. Piyasa beklentisi faizin 200 baz puan düşürüleceği yönündeydi.

Açıklamada, yüksek enflasyon beklentilerine rağmen alınan bu kararın, enflasyonu 2026'da %4 hedefine geri döndürmek için gerekli sıkı parasal koşulları sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Rusya ekonomisinin dengeli büyüme patikasından yukarı yönlü sapmasının daralmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yüksek frekanslı veriler ve anket göstergeleri, 2025'in üçüncü çeyreğinde genel ekonomik aktivite büyümesinde bir yavaşlama olduğunu, ancak büyüme hızının hala pozitif kaldığını ortaya koyuyor. İş aktivitesi, ihracat odaklı sektörlerde belirgin bir soğuma kaydedilirken, sektörler arasında farklılıklar gösteriyor. Yurtiçi talep, artan hanehalkı gelirleri ve bütçe harcamalarıyla desteklenirken, tüketici aktivitesi büyümesi hafifçe hızlandı. İşgücü piyasasındaki sıkılıkta kayda değer bir azalma görülmezken, anketlere göre işgücü kıtlığı yaşayan işletmelerin payı küçülmeye devam ediyor. Ücretler 2024'e göre daha yavaş yükselmekle birlikte, büyüme hızları hala işgücü verimliliğini geride bırakıyor ve işsizlik rekor düşük seviyelerde seyrediyor.

Para koşulları gevşese de sıkı kalmaya devam ediyor. Faiz oranları, önceki politika faizi indirimlerinin ve piyasa katılımcılarının gelecekteki faiz beklentilerini revize etmelerinin etkisiyle çoğu finansal piyasa segmentinde geriledi. Mevduat faizleri düşerken, hanehalkı yüksek tasarruf eğilimini sürdürüyor. Bununla birlikte, son aylarda kredi faaliyetleri arttı; kurumsal kredi portföyü büyümesi önemli ölçüde hızlanırken, perakende kredilerde bir toparlanma gözlendi."

Rusya Merkez Bankası'na göre, 2025 yılında ekonomiye olan genel talep büyüme oranının Temmuz ayındaki %7,0-%10,0'lık tahmin aralığının üst sınırına daha yakın olması muhtemel.