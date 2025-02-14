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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti

Rusya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 21,00 seviyesinde bıraktı. Karar sonrası rublede değer kaybı görüldü.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti
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Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) faiz oranını beklendiği gibi %21'de tutmasının ardından ruble değer kaybetti.

Merkez Bankası, enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğini ancak kredi faaliyetinin azalması ve hanehalkı tasarruflarının artmasıyla önümüzdeki aylarda kademeli olarak düşmesi gerektiğini açıkladı.

Capital Economics Ekonomisti Nicholas Farr konuyu değerlendirdiği bir notta "Faiz oranlarının bu yılın ikinci yarısına kadar sabit kalmasının muhtemel olduğunu ve parasal gevşemenin diğerlerinin çoğunun beklediğinden daha sınırlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ekonomist, Ukrayna savaşı yakında sona ererse, bunun faiz indirimleri için kapsamı artırabileceğini söyledi.

Dolar/ruble, karardan sonra gün içinde yüzde 2'den fazla artarak 91,4504'e çıkarken, 91,2870 seviyesinden işlemler dengelenme çabasında gerçekleşti.

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