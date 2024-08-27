Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti
Goldman Sachs’in başvurusu üzerine Rusya Merkez Bankası, aracılık lisansını iptal etti.
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Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Goldman Sachs’in başvurusu üzerine bankanın aracılığa yönelik faaliyet lisansının iptal edildiği bildirildi.
Ülkede 13 Ağustos’ta American Express’in lisansı, bankanın gönüllü tasfiye süreci nedeniyle iptal edilmişti.
Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
Küresel Ekonomi