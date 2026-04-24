Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi
Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek %14,50’ye çekerken, enflasyonda kalıcı düşüşe ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti ve gelecekteki adımların veri odaklı olacağını vurguladı.
Banka, enflasyonda kalıcı düşüşe ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayarak, önümüzdeki dönemde ilave faiz indirimlerinin; enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliği, beklentilerin seyri ve risk görünümüne bağlı olacağını bildirdi.
Bankanın baz senaryosuna göre politika faizinin 2026 yılında ortalama yüzde 14,0-14,5, 2027'de ise yüzde 8,0-10,0 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun 2026'da yüzde 4,5-5,5 bandına gerilemesi, 2027 ve sonrasında ise hedef seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.
Ekonomik aktivitenin 2026'nın ilk çeyreğinde yavaşladığı ifade edilirken, büyüme tahmini yüzde 0,5-1,5 aralığında korundu. Banka, açıklamada orta vadede enflasyonist risklerin aşağı yönlü risklere kıyasla daha baskın olduğunu değerlendirdi.