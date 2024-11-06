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Rusya Merkez Bankası'ndan aralıkta yeni faiz artışı sinyali

Rusya Merkez Bankası, politika faizini rekor seviyeye çıkarırken Aralık ayında yeni bir faiz artışı olasılığını gündeme getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya Merkez Bankası'ndan aralıkta yeni faiz artışı sinyali
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselttiği 25 Ekim tarihli toplantının notlarını yayımladı.

Söz konusu toplantıda, faizin 300 baz puan artırılmasının da gündeme geldiği bilgisine yer verilen notlarda, artışın mali piyasalarda dalgalanma yaratmamak amacıyla 200 baz puanla sınırlı tutulduğu belirtildi.

Toplantı notlarında, Bankanın aralıkta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği belirtilerek, "Bir sonraki toplantıda önemli bir faiz artışının yapılması önceden belirlenmemiş olsa da olasılığı çok yüksektir." ifadesi kullanıldı.

Notlarda, enflasyon artışında önemli bir yavaşlamanın kaydedilmesi halinde aralıktaki toplantıda faiz oranının sabit tutulabileceği de belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ekimde yaptığı açıklamada, halkın enflasyon beklentisinin azami düzeye çıktığını belirterek, "Genel olarak enflasyonda herhangi bir yavaşlama belirtisi görmüyoruz." demişti.

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