Rusya Merkez Bankası’ndan "aşırı ısınma" uyarısı

Rusya Merkez Bankası’na bağlı Araştırma ve Tahmin Departmanı Bölümü’nden yapılan yazılı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus ekonomisindeki büyüme eğiliminin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, söz konusu eğilimin ana etkenleri olarak devletin ve vatandaşların artan talebine işaret edildi.

Büyüme nedeniyle kaynak, istihdam, üretim ve mali rekabetin yoğunlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu durum, rekor düzeyde düşük işsizlikte, ekonominin birçok sektöründe rekor düzeyde yüksek kapasite kullanımında ve kurumsal kredilerdeki güçlü büyümede belirgin bir şekilde görünüyor.” denildi.

Açıklamada, yurt içi mal ve hizmet arzı dinamiklerinin, iç talep dinamiklerinin gerisinde kaldığı uyarısı yapılırken, “Eğer ithalatla söz konusu açık kapanmazsa, ekonomi, fiyatların üretimden ziyade artan talebe daha çok tepki vereceği aşırı ısınma dönemine girecek.” değerlendirmesine yer verildi.

Fiyatlardaki enflasyon baskısının gelecek dönemde artmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın ülkedeki enflasyonu hedef seviyeye düşürmek için faiz oranında artış yapabileceği kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,5 ila 6,5 seviyesinde geleceği tahmininde bulunan Rusya Merkez Bankası, söz konusu oranı 2024 sonunda yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.