  3. Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için 'temkinli' mesaj
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, hükümetin gelecek yıldan itibaren Katma Değer Vergisi'ni (KDV) artırma planlarını açıklamasının ardından, ana faiz oranını düşürme konusunda çok temkinli davranacaklarını belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ek, aşırı hızlı parasal gevşemenin enflasyon sarmalının yeniden başlaması riskini doğurabileceği konusunda uyardı.

"Her adımı dikkatle ayarlayarak ilerlemeye devam edeceğimizi teyit etmek isterim" diyen Nabiullina, genel olarak taslak bütçeyi "enflasyonu düşürücü" olarak nitelendirdi. KDV artışının neden olabileceği tek seferlik bir enflasyon artışı konusunda uyarıda bulunsa da, bunun sürdürülebilirliğini ve önemini hafife aldı.

Nabiullina, "Böyle bir etki oluşsa bile, bu geçici, tek seferlik bir etki olacaktır" ifadelerini kullanarak, "borçlanma yoluyla olası bir alternatif olarak bütçe açığının artmasının aksine, kesinlikle sürdürülebilir bir enflasyonist baskı kaynağı olamaz" dedi.

