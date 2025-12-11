Rusya Merkez Bankası'ndan kripto düzenlemesinde kademeli geçiş önerisi

RIA Novosti’ye konuşan Chistyukhin, hazırlanan düzenlemelerin tüm piyasa katılımcılarına “gri bölgeden çıkıp yasal zemine geçmeleri ve normal şekilde faaliyet gösterebilmeleri için yeterli zaman” tanıyacağını belirtti.

Chistyukhin, ilgili yasanın 2026 bahar oturumunda kabul edilebileceğini ve yıl bitmeden yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti. Buna göre, yasa dışı kripto işlemlerine yönelik yaptırımların 2027’nin ortasında uygulanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası, mart ayı ortasında kripto yatırımlarının düzenlenmesine ilişkin önerilerini hükümete sunmuştu. İlk aşamada üç yıllık özel bir deneysel hukuk rejimi kurulması düşünülmüş, ancak daha sonra bu yöntemden vazgeçilerek doğrudan düzenleme yaklaşımı benimsenmişti. Öneriler, bireylerin mevcut kripto varlıklarından çıkışını kısıtlamazken, yeni alımlara sınırlama getirilmesini öngörüyor. Regülatör, bu çerçevenin piyasaya girişleri kontrol altına alırken mevcut yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye etme özgürlüğünü korumayı amaçladığını belirtiyor.