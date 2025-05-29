  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya Merkez Bankası'ndan yaptırım açıklaması
Takip Et

Rusya Merkez Bankası'ndan yaptırım açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, Rus bankacılık sektörünün yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Merkez Bankası'ndan yaptırım açıklaması
Takip Et

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Bankalar Birliği Kongresi’nde konuştu.

Rus bankacılık sektöründeki kurumsal kredi portföyünün bu yıl sonu itibarıyla yüzde 8 ila 13 büyümesini beklediklerini anlatan Polyakova, tüketici kredilerinde ise büyüme beklemediklerini kaydetti.

Polyakova, Rus bankalarına yönelik yoğun yaptırım baskısının uygulandığına işaret ederek, “Bankacılık sektörü, çok güçlü yaptırım baskısına rağmen istikrarını korumayı başarıyor. Her kesimde kredilendirme yavaşlasa da yine de kredi sıkışıklığı söz konusu değil.” dedi.

Rus bankaları, geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 3,8 trilyon rubleyle (yaklaşık 48,3 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden daha az daraldı
ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden daha az daraldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Dolar/ruble paritesi 2023’ten bu yana ilk defa 78’in altına indi
Dolar/ruble paritesi 2023’ten bu yana ilk defa 78’in altına indi
Mahkeme iptal etti ama ABD’de tarife tartışmaları sürüyor: Piyasalarda ne bekleniyor?
Mahkeme iptal etti ama ABD’de tarife tartışmaları sürüyor: Piyasalarda ne bekleniyor?
Çalışmalar hızlandı: Yeni para birimi geliyor!
Çalışmalar hızlandı: Yeni para birimi geliyor!
Mahkeme kararı neleri değiştirebilir? Goldman Sachs değerlendirdi
Mahkeme kararı neleri değiştirebilir? Goldman Sachs değerlendirdi