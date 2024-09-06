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Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı

Rusya'da bankalardan nakit döviz çekimine yönelik yasaklar 6 ay daha uzatıldı. Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı
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Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2025’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve Euro edinme yasağı getirdikleri aktarılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

 

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