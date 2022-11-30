Rusya, paralel ithalatla 17 milyar dolarlık ürün aldı

Rusya, paralel ürün ithalatı yöntemiyle 17 milyar dolarlık ürü aldı. Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya’da başlayan paralel ithalat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın paralel ithalat yöntemiyle önemli miktarda kritik ürün temin ettiğine işaret eden Bulavin, “Paralel ithalatın yasallaştırılması, ekonomi için önemli ürünlerin gelişini sağlamasıyla Rusya pazarı için önemli hale geldi. Mayıstan ekime kadar paralel ithalat yöntemiyle 17 milyar dolar değerinde yaklaşık 2 milyon ton ürün ithal edildi.” dedi.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında başta teknoloji olmak üzere çok sayıda ürünün ülkeye sevkiyatı yasaklanmıştı.

Rus hükümeti, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatı 30 Mart 2022'de serbest bırakmıştı.

Paralel ithalat, orijinal bir ürünün, o ülkedeki distribütörü haricinde başka bir kişi veya firma tarafından yasal olarak ithal edilmesi olarak tanımlanıyor.