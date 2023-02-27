Rusya petrol sevkiyatını durdurdu

PKN Orlen'in CEO'su Daniel Obajtek, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Druzhba boru hattı aracılığıyla Polonya'ya yaptığı petrol sevkiatını durdurduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından muaf tutulan boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatın durdurulması, Polonya'nın ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Obajtek Twitter'da, "Rusya, hazır olduğumuz gibi Polonya'ya sevkiyatı durdurdu. Ham petrolün sadece yüzde 10'u Rusya'dan geliyor ve bunu diğer kaynaklardan petrol ile karşılayacağız." açıklamasını yaptı.

Orlen, rafinerilerine deniz yoluyla tam olarak tedarik sağlanabileceğini ve boru hattının durmasının müşterilerine benzin ve dizel teslimatlarını etkilemeyeceğini bildirdi.