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Rusya, Raiffeisenbank’a 2 milyar Euro'dan fazla tazminat cezası verdi

Rusya’da bir mahkeme, Avusturya merkezli Raiffeisenbank’a 2 milyar 44 milyon euro tazminat cezası verdi.

Haber Merkezi
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Rusya, Raiffeisenbank’a 2 milyar Euro'dan fazla tazminat cezası verdi
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Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki bir mahkemede görülen davada, Rasperia adlı şirketin Raiffeisenbank aleyhine açtığı dava görüldü.

2 milyar 44 milyon Euro tazminat cezası

Raiffeisenbank’ın, Rasperia şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Avusturyalı bankaya 2 milyar 44 milyon euro tazminat cezası verdi. Rasperia, Raiffeisenbank’ı Strabag adlı şirketteki payına el koymakla suçluyordu.

Raiffeisenbank, yaptığı açıklamada, faaliyetlerini normal şekilde sürdüreceğini ve mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi.

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