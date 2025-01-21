Rusya, Raiffeisenbank’a 2 milyar Euro'dan fazla tazminat cezası verdi
Rusya’da bir mahkeme, Avusturya merkezli Raiffeisenbank’a 2 milyar 44 milyon euro tazminat cezası verdi.
Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki bir mahkemede görülen davada, Rasperia adlı şirketin Raiffeisenbank aleyhine açtığı dava görüldü.
2 milyar 44 milyon Euro tazminat cezası
Raiffeisenbank’ın, Rasperia şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Avusturyalı bankaya 2 milyar 44 milyon euro tazminat cezası verdi. Rasperia, Raiffeisenbank’ı Strabag adlı şirketteki payına el koymakla suçluyordu.
Raiffeisenbank, yaptığı açıklamada, faaliyetlerini normal şekilde sürdüreceğini ve mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi.