Rusya servet fonunu 1 trilyon rubleye kadar büyütmeyi planlıyor

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ulusal Refah Fonu'nun büyüklüğünün 2026 yılı sonuna kadar artırılmasının planlandığını açıkladı. Bakan Pazartesi günü yaptığı açıklamada fona 600 milyar ile 1 trilyon ruble arasında ek aktarım yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Söz konusu planlama 7,16 milyar dolar ile 11,93 milyar dolar arasında bir büyüklüğe karşılık geliyor. Artışın doğrudan bütçeden fona yapılacak transferle sağlanması hedefleniyor.

Plan petrol gelirlerindeki toparlanmaya dayanıyor

Siluanov, yılın ilk aylarında petrol fiyatlarının bütçe açısından baskı yarattığını ancak son aylarda piyasa koşullarının daha olumlu hale geldiğini belirtmişti. Mevcut fiyat seviyelerinin korunması halinde bütçede oluşacak ek alanın fona aktarılması planlanıyor.

Rusya'da bütçe gelirlerinin önemli bir kısmı petrol ve doğalgaz ihracatından sağlanıyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki dalgalanma doğrudan bütçe dengesi ve fon birikimi üzerinde etkili oluyor. Hükümetin son planı da bu ek gelirin bütçe içinde tutulmak yerine uzun vadeli rezerv olarak fona yönlendirilmesini öngörüyor.

Maliye Bakanlığı'nın 2026'ya ilişkin özelleştirme ve varlık satışlarına dair hedeflerini de koruma niyetinde olduğu belirtiliyor. Bu kalemlerden gelecek gelirlerin de bütçe tarafını desteklemesi bekleniyor.

Ulusal Refah Fonu nedir?

Rusya'da petrol ve doğalgazdan elde edilen fazla gelirlerin biriktirildiği bu fon, özellikle ekonomik dalgalanma ve yaptırım dönemlerinde bütçe dengesini korumak için hayati bir kalkan görevi görüyor.

Fon, petrol fiyatlarının belirli bir eşik seviyesinin üzerinde seyretmesi halinde elde edilen fazla gelirlerin biriktirilmesi esasına dayanıyor. Biriken kaynaklar, bütçe açığının finansmanında, altyapı projelerinde ve ekonomik şoklara karşı tampon olarak kullanılıyor. Özellikle yaptırımlar sonrası dönemde bütçeyi desteklemek ve makroekonomik istikrarı korumak için fonun rolü daha da artmış durumda.

Planlanan 600 milyar ile 1 trilyon ruble arasındaki ek aktarım, fonun krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı ve bütçenin petrol fiyatlarına duyarlılığını azaltmayı amaçlıyor.