Rusya, Tahıl Anlaşması'ndan 'huzursuz'

Kremlin tarafından yapılan bir açıklamada Rusya'nın, BM aracılığında imzalanan Karadeniz tahıl anlaşmasının görünümünün iyi olmadığını aktarıldı.

2022 yılının Temmuz ayında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ve iki kez uzatılan Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik Rus cephesinin huzursuzluğu sürüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Birleşmiş Milletler'in anlaşmanın Moskova'nın çıkarlarıyla ilgili kısımlarını hayata geçirmeye yönelik bazı çabalarına rağmen mevcut anlaşmanın Rusya için işe yaramadığını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz: iki ayak üzerinde durmalıdır." "Bu bağlamda, elbette, bugünkü duruma bakılırsa, görünüm Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için o kadar da iyi değil."

Derinleşen krizde 'denetime' tekrar başlandı

BM, Ukrayna Karadeniz tahıl anlaşması kapsamında Salı günü hiçbir geminin denetlenmediğini söyledi. Denetleme faaliyetlerinde aksamaya sebep olarak ise Reuters'a konuşan bir kaynak, gemi denetimi için Rusya'nın alışılmadık prosedürlerde diretmesi olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son açıklamalara göre ise denetimler bir günlük aranın ardından bugün tekrar başladı.