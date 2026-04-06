Rusya: Ukrayna, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ve Kazakistanlı şirketlerin de ortakları arasında bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısına saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, gece saatlerinde Novorossiysk kentine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği belirtilen saldırıya ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırılarda, bölgedeki petrol sevkiyatı altyapısının zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, dört petrol deposunda yangın çıktığı kaydedildi.

Novorossiysk'teki bazı apartmanlar da dahil sivil altyapının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, "Saldırılar nedeniyle çocuklar dahil siviller zarar gördü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kiev rejimi, uluslararası petrol sevkiyat şirketi CPC'nin tesislerine kasıtlı saldırılar gerçekleştirirken, şirketin ABD ve Kazakistan merkezli hissedarlarına azami zarar vermeyi hedeflemiştir." ifadesi kullanıldı.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kente yönelik, İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

