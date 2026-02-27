Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ekonomik bilançosu: Dört yılın ardından tablo ne söylüyor?

Savaşın ilk yılında Ukrayna ekonomisi sert biçimde küçülürken, sanayi üretimi ve ihracat kapasitesi ağır hasar aldı. Altyapı kayıpları, enerji tesislerine yönelik saldırılar ve iş gücü kaybı büyüme potansiyelini aşağı çekti. Kiev yönetimi uluslararası finansman desteğiyle makroekonomik istikrarı korumaya çalışsa da bütçe açığı ve kamu borcu belirgin şekilde arttı.

Tarım ve metal ihracatı gibi temel gelir kalemleri kesintiye uğrarken, Karadeniz tahıl koridoruna ilişkin belirsizlikler küresel gıda fiyatlarını da etkiledi. Ukrayna ekonomisi kısmi toparlanma sinyalleri verse de sürdürülebilir büyüme için güvenlik ortamının kalıcı biçimde iyileşmesi gerekiyor.

Yaptırımların gölgesinde Rusya ekonomisi

Rusya ise Batı yaptırımları karşısında enerji gelirlerini Asya pazarlarına yönlendirerek denge kurmaya çalıştı. Ancak teknolojiye erişim kısıtları, finans sistemine yönelik yaptırımlar ve sermaye çıkışları uzun vadeli büyüme üzerinde baskı oluşturdu. Rubledeki dalgalanmalar ve artan savunma harcamaları bütçe dengelerini zorladı.

Buna rağmen enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemlerde Moskova yönetimi gelir akışını koruyabildi. Ancak ekonominin giderek savunma odaklı bir yapıya evrilmesi, sivil sektör yatırımlarında daralma riskini artırıyor.

Avrupa ve küresel etkiler

Savaşın bilançosu yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmadı. Avrupa’da enerji maliyetleri yükseldi, enflasyon baskısı arttı ve savunma harcamalarında ciddi artış görüldü. Doğal gaz arzındaki kırılma, Avrupa Birliği ülkelerini alternatif kaynak arayışına itti.

Küresel ölçekte ise tedarik zincirleri, gıda fiyatları ve jeoekonomik dengeler yeniden şekillendi. Enerji ve savunma sektörleri öne çıkarken, belirsizlik yatırım kararlarını baskılamaya devam ediyor.

Dört yılın ardından tablo

Dört yılın sonunda ortaya çıkan ekonomik tablo, savaşın yalnızca askeri değil yapısal bir dönüşüm yarattığını gösteriyor. Ukrayna için yeniden inşa maliyetleri yüz milyarlarca dolarla ifade edilirken, Rusya için yaptırımların uzun vadeli etkileri henüz tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Avrupa ise enerji bağımlılığı ve güvenlik mimarisini yeniden tanımlıyor.

Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, ekonomik etkilerinin kalıcı izler bırakacağı artık net biçimde görülüyor.